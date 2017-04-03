Menekşelerin arasına yatan köpek ilgi odağı oldu

BATMAN Belediyesi'ne bağlı ekiplerin Turgut Özal Bulvarı'na ektiği menekşelerin arasına yatan sokak köpeği, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin, bahar mevsimiyle birlikte kent merkezindeki cadde refüjleri, park, bahçe ve yeşil alanlara çiçek, gül ve mevsime uygun bitki dikme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Turgut Özal Bulvarı Dörtyol Kavşağı'nda ekiplerin çalışması devam ederken, bir sokak köpeği bulvara dikilen menekşelerin içine yatması, yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Rengarenk çiçeklerin arasına uzun süre yatan köpeği, birçok kişi cep telefonlarına görütülendi.

DHA