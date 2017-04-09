Menopoz okulu mezun verdi

ERZURUM'un merkez Yakutiye İlçe Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 'Menopoz Okulu'nda eğitim gören 40 kadın sertifikalarını aldı.

Kadınların belirli yaş aralığında karşılaştıkları menopoz ve menopoza dair toplumda yeterli bilginin olmamasından yola çıkan Yakutiye Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi, ''Menopoz Okulu' projesi hazırladı. Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Yakutiye Belediyesi işbirliği ile geçen Mart ayında başlatılan 'Menopoz Okulu' programı tamamlandı. Haftada bir gün 2 saat verilen eğitim programına katılan 40 yaş üstü 40 kadına Atatürk Üniversitesi'nden 9 öğretim üyesi ders verdi. Menopoz dönemi, menopoz dönemini etkileyen faktörler, menopoz döneminde görülen rahatsızlıklar ve baş etme yöntemleri, koruyucu sağlık uygulamaları, egzersiz, beslenme gibi konulara yer verilen eğitim projesinde katılımcıların servis, yemek ve eğitim giderleri de belediye tarafından karşılandı.

BAŞKAN'DAN EŞİNE SERTİFİKA

Bölgede ilk kez yapılan ve 5 hafta süren eğitim programına katılanlara sertifikaları verildi. Programa katılan kadınlar, eğitimin çok faydalı olduğunu belirterek Belediye Başkanı Ali Korkut ve eğitim veren öğretim görevlilerine teşekkür etti. Eğitim programına katılan Özlem Korkut'a ise sertifikasını eşi Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut verdi. Başkan Korkut, eşine sertifikasını verirken, 'Öğrendiklerini anlatmasını istiyorum. Dersine iyi çalışmamış, devamsızlıktan kaldı. Başarılarınız devamını dilerim Özlem Hanım' diyerek espri yaptı.

DHA