Meral Akşener: Deniz Baykal'ın hukuk süreci devam ederken sonucu kabul edip, meşrulaştırma tavrını çok yadırgadım

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, kendisinin 'Başkan' adayı olup olmayacağı ve CHP Antalya Millevekili Deniz Baykal'ın 'Başkan' adayına ilişkin yaptığı açıklamalarına ilişkin, 'Meşruiyet tartışmalarının bitmediği, hukuk sürecinin devam ettiği bir dönemde bu sonucu kabul edip, meşrulaştırma tavrını çok yadırgadım. Bir siyasetçinin başka bir siyasetçiler hakkında makam, görev tanzimini siyasi nezaket açısından uygun bulamam. Siyasi nezaketsizlik olarak görürüm' dedi.

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunduktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'HAYIR KAMPANYASI ESNASINDA KİŞİSEL BİR TEŞEKKÜR BORCUM DA VAR'

Ziyarete ilişkin Akşener, 'Kendilerini ziyaret etme talebinde biz bulunduk. Ziyafetimizin nedeni bir nezaket ziyaretiydi. Hayır kampanyası esnasında kişisel bir teşekkür borcum da var. 'Hayır' kampanyası sırasında sayın genel başkanın talimatı ile program yapmaya gittiğimiz şehirlerdeki il, ilçelerde, Saadet Partisi'nin il başkanlarının partilerini temsil ederek bulundukları programlar yaptık. O nedenle kendilerine çok teşekkür ediyorum.

'YARIN DA DEMOKRAT PARTİSİ GENEL BAŞKANI'NINA NEZAKET ZİYARETİM OLACAK'

Akşener, 'Aynı zamanda Demokrat Partisi Genel Başkanı'nın da benzer bir talimatı nedeniyle bir teşekkür borcum var. Yarın da saat 15.00'te onları ziyaret edeceğim' dedi.

'SAADET PARTİSİ'NİN DENGELİ TUTUMU 'HAYIR' KAMPANYASI YAPAN İNSANLAR ÜZERİNDE ETKİSİ OLDU'

Akşener, 'Saadet Partisi'nin dengeli tutumu 'Hayır' kampanyası yapan insanlar üzerinde de çok farklı bir etkisi oldu. Sert, insanları rencide eden gerçekten korkutucu bir devlet gücünün, paranın önde olduğu bir 'Evet' kampanyası yapılmıştı. Sayın genel başkanın ve partisini tutumu orada bir yumuşamaya neden oldu. O hakkı teslim etmek isterim huzurunuzda. Teşekkür etmek ve kendisi çok tecrübeli duayen bir siyasetçi. Referandum sonuçları ile ilgili olarak da görüşlerini almak üzere bir nezaket ziyareti yaptık o kadar' diye konuştu.

'GEÇMİŞTE İKTİDARDA OLDUĞUMUZ DÖNEMDE ZAMAN ZAMAN BİR ARAYA GELDİĞİMİZ DE OLDU'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Akşener'e ziyaretten dolayı teşekkür ederek, 'Geçmişte iktidarda olduğumuz dönemde zaman zaman bir araya geldiğimiz de oldu. Kendisini tanımaktan o zaman da memnuniyet duymuştum. Hadiseler karşısında tavrını net ortaya koyan hakkı adaleti gözeten milli bir yaklaşımı var. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Siyasette tavır çok önemli. Ülkemizin huzura barışa ihtiyacı var. Bu da insanların aklı selim yaklaşması ile ancak temin edilebilir. İnşallah önümüzdeki günler memleketimiz için hayırlara vesile olacak bir dönem olur. Sıkıntılarımız belli. İnşallah sıkıntıların üstesinden gelebilecek çalışmamalara da vesile olur. Allah yardımcımız olsun. Memleketimize huzur ve saadet bahşetsin' diye konuştu.

'ZİYARET, 2019'UN ÖN HAZIRLIĞI DEĞİL'

'Ziyaret, 2019'un ön hazırlığı olarak değerlendirilebilir mi' sorusuna Akşener şu yanıtı verdi: 'Yok, hayır öyle görmeyin. Çok zor koşullarda 'Hayır' kampanyası yaptık.

'HAYIR' KAMPANYASINA DESTEK VEREN SİYASİ PARTİLERİN TÜMÜ, 'YA OHAL KALKAR YA DA BİZ HİÇ SANDIĞA GİTMEYECEĞİZ' DESEYDİ

Hepimiz 'Hayır' kampanyasına destek veren siyasi partilerin tümü, deseydi ki biz oynamıyoruz. Ya OHAL kalkar ya da biz hiç sandığa gitmeyeceğiz.

SADECE 'EVET' DİYENLER SANDIĞA GİTSEYDİ, BUGÜN BAMBAŞKA BİR ŞEYİ DÜNYA VE TÜRKİYE TARTIŞIYOR OLURDU

Sadece 'Evet' diyenler sandığa gitseydi, bugün bambaşka bir şeyi Dünya ve Türkiye tartışıyor olurdu. Demem o ki, bizler bu referandumunun OHAL şartlarında yapılıyor olmasına rağmen meşruiyetini sağlayan insanlarız.

BENİM İNANCIM, YAPTIĞIM BÜTÜN ANKETLERDE GELİNEN NOKTA, 54'E, 46

Benim inancım, yaptığım bütün anketlerde gelinen nokta, 54'e, 46 iken. 'Hayır' oyu kullanan vatandaşlarımızın çoğunluğunun çok zar şartlarda tercihini sandığa yansıtma durumunda oldukları halde sandıkları korumak birinci önceliğimizdi. Bunu hep birlikte başardık.

ÖNLEMLERİ ALDIK YSK'YI HESAPLAYAMADIK

Fakat YSK'nın kocaman bir soru işareti bırakan sonuç ile karşı karşıya bırakacağını hiç düşünmedik. Önlemleri aldık YSK'yı hesaplayamadık.

O YSK ise, hukukun üstünlüğünü öne koyabilecek bir kurum olarak kurulmuşken içinden çıkılamaz bir keşmekeş haline referandum sonuçlarını getirmiştir.'

'REFERANDUM SONUÇLARI NETLEŞMEDEN 2019'U BUGÜNDEN KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL'

Akşener, '2019'u bugünden konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Referandum sonuçları netleşmeden bu meşruiyet tartışmaları son bulmadan 2019 tartışmasını doğru bulmuyorum' dedi.

''HAYIR' BLOKUNUN BÖLÜNMESİNİN ÖNÜNE GEÇMEK ÖNEMLİ'

Akşener, 'Benim ve arkadaşlarımın duruşu şudur; 'Hayır' blokunu canlı tutmak. 'Hayır' blokunun bölünmesinin önüne geçmek. Bu blokun bölünmesinin önüne geçmek o kadar önemli bir şey ki, kişilerin taleplerinden zaaflarından, hayallerinden, hedeflerinden çok daha önemlidir' dedi.

DENİZ BAYKAL'IN 'BAŞKAN' ADAYINA İLİŞKİN AÇIKLALAMALARI

Kendisinin 'Başkan' adayı olup olmayacağı ve CHP Antalya Millevekili Deniz Baykal'ın 'Başkan' adayına ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen Akşener şöyle konuştu: 'Yüzde 49'luk diye bir kavramı şu an itibariyle mahkeme sonuçlanmadan yüzde 49'u kabul etmiyorum. Mühürsüz oylar konusu tam anlamıyla çözülmeden bu blokun kaç olduğunu telaffuz etmiyorum.

DENİZ BAYKAL'IN HUKUK SÜRECİ DEVAM EDERKEN SONUCU KABUL EDİP, MEŞRULAŞTIRMA TAVRINI ÇOK YADIRGADIM

Sayın Baykal son derece tecrübeli duayen kabul ettiğimiz aynı zamanda hukukçu siyasetçidir. Meşruiyet tartışmalarının bitmediği, hukuk sürecinin devam ettiği bir dönemde bu sonucu kabul edip, meşrulaştırma tavrını çok yadırgadım.

(DENİZ BAYKAL'IN AÇIKLAMALARI) SİYASİ NEZAKETSİZLİK OLARAK GÖRÜRÜM

Bir siyasetçinin başka bir siyasetçiler hakkında makam, görev tanzimini siyasi nezaket açısından uygun bulamam. Siyasi nezaketsizlik olarak görürüm.

ABDULLAH GÜL'Ü SAYIN BAYKAL ÜZERİNDEN BİR AÇIKLAMA YAPMA YÖNELTİLDİĞİ VE ZORLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Çok ilginç günlermiş, sayın Abdullah Gül'ü sayın Baykal üzerinden bir açıklama yapma yöneltildiği ve zorlandığını düşünüyorum.'

(YENİ PARTİ VE ABDULLATİF ŞENER İDDİLARI) 'SAYIN ŞENER İLE HERHANGİ BİR GÖRÜŞME YAPMADIM'

Yeni parti kuracağı iddiaları ve Abdullatif Şener'in kurucu üye olacağı tartışmalarına ilişkin Şener şu ifadeleri kullandı: 'Çok mert bir kadınımdır. Eskiler bilir gençleri bilmem. Net tavırları olan bir insanım. Böyle bir çalışma yaptığım takdirde ilk önce sizler bilirsiniz. Sayın Şener ile herhangi bir görüşme yapmadım. Kendisi de benimle herhangi bir görüşme yapmadı. İsimlerin ortaya atılması kişileri de rencide eden bir şey.

BİRİNCİ ÖNCELİK YSK'DA KORUYAMADIĞIMIZ 'HAYIR' OYLARININ AKIBETİ

Benim ve arkadaşlarımın birinci önceliği YSK'da koruyamadığımız 'Hayır' oylarının akıbetinin takibini yapmaktır. Onun dışında herhangi başka bir adım atılmış değil. Dolanmadan söylerim zaten.'

DHA