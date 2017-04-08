Meral Akşener: Sayın Erdoğan'ı iyi tanırım; 'hayır' çıksın, kesinlikle milletle inatlaşmayacaktır

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, 'Ben, Sayın Erdoğan'ı iyi tanırım; çünkü ben, bir Rizeli adamla evliyim. Oradan tanıyorum. 'Hayır' çıksın; kesinlikle milletle inatlaşmayacaktır. Göreceksiniz; Meral Hanım halkıymış, diyeceksiniz. Hayatımda ben bir tek kişinin hem ülkücülerle hem Türk milletiyle inatlaştığını gördüm. O da Sayın Bahçeli' dedi.

Meral Akşener, referandumda 'hayır' kampanyasını bugün Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nde sürdürdü. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde taraftarlarıyla bir araya gelen Akşener, yetkililerin kendilerine 'Sizi koruyamayız' dediği için Anadolu Meydanı'nda ya da Sıhhiye'de miting yapamadıklarını söyledi. Meral Akşener, 'Salon kiralamak için el sıkıştığımız insanları tehdit ediyorsunuz. Elektriklerimizi kesiyorsunuz. Sahaya inmek istiyoruz. Bugün ya Tandoğan'da ya Sıhhiye'de bir miting yapacaktık. Ona da 'Biz, sizi koruyamayız' diyerek, yer vermediniz; vermiyorsunuz. En büyük ayıbı onların yüzüne 16 Nisan'da 'hayır' diyerek, çarpacağız' diye konuştu.

'TERÖRİST ARIYORSANIZ AYNAYA BAKACAKSINIZ'

Referanduma ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, anayasa değişiklik teklifinin 'hukuk faciası' olduğunu savundu. Halk oylamasına ilişkin sözleri üzerinden Başbakan Binali Yıldırım'a da seslenen Meral Akşener, şunları söyledi: 'Siz, bu 18 maddelik Türk tipi denilerek, şiddetle reddediyorum, Türk'e ve Türk milletine hakaret saydığımız bir ucubeyi, ne olduğu belirsiz bir hukuk faciasını referanduma sunuyorsunuz. Bugüne kadar 'evet' tercihi yapanların bu 18 maddeyle ilgili bir kelimesini 'Şu sebeple olumludur' diyen bir kelimesini duyan var mı Bunlar ancak diyorlar ki bizzat Başbakan'ın ağzından 'Hayır, tercihinde bulunanlar teröristtir'. Şimdi soruyorum. Aranızda teröristlerle masaya oturup pazarlık edeniniz var mı Oslo'da Türkiye'yi iki paralık eden konuşmaları o bürokratların konuşmalarını aranızda olumlayan ya da o bürokratları oraya gönderen bir kişi var mı Dolmabahçe'de süs biberi gibi oturup, Apo'nun 10 emri okutulurken, Dolmabahçe'de olanınız var mı Sayın Başbakan'a buradan iletiyorum. Terörist arıyorsanız önce sağınıza sonra solunuza sonra da aynaya bakacaksınız. Teröristin kim olduğunu oralarda göreceksiniz'

'SAĞINIZA, SOLUNUZA BAKIN; FETÖ'CÜ KİMMİŞ GÖRECEKSİNİZ'

Meral Akşener, ''Hayır' tercihinde bulunanlar, bir de FETÖ'cülermiş. Aranızda Türkçe Olimpiyatlarına örtülü ödenekten binlerce lira veren var mı FETÖ terör örgütünün açtığı okullara 1725 Aralık'tan sonra da para yardımı yapan var mı aranızda Damadınız, çocuğunuz o okullardan mezun mu Duyun Sayın Başbakan. Şimdi size tavsiyem. Sağınıza bakın, solunuza bakın, aynaya bakın. FETÖ'cü kimmiş göreceksiniz' dedi.

'18 MADDELİK UCUBEYLE RAHMETLİ BAŞBUĞ'MUZUN ANLATTIĞI SİSTEMİN HİÇBİR ALAKASI YOK'

MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 20'nci yılı olduğunu hatırlatan Akşener, 'Kendisini özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz. Rahmetli Başbuğ'muzun başkanlık sistemine 'evet' dediği afişleri gördüm. Ayıptır, ayıptır, ayıptır. Rahmetli Başbuğ'muzun önerdiği hızlı hareket edilebilecek bir sistem vardır 80 öncesinde; ama bugün, 18 maddelik o ucubeyle rahmetli Başbuğ'muzun anlattığı sistemin hiçbir alakası yoktur. Yalanın geldiği yeri şaşkınlıkla izliyoruz. Bunlar niye yapılıyor Çok korkuyorlar, çok zordalar' diye konuştu.

ETEKLİ PROTESTOYA TEPKİ: EY BALGAT MUKİMLERİ, BİZ BÖYLE ÖĞRENMEDİK

Bolu'da Ülkü Ocağı üyesi bir grubun, etek ve kadın ayakkabısı atarak, kendisini protesto etmesine ilişkin konuşan Meral Akşener, şöyle devam etti: 'Dün Bolu'da bir grup genç, konferans verdiğimiz salonun dışına geldiler ve bir eteklikle ayakkabı attılar. Annesinin, ablasının, kız kardeşinin eteğini o çocukların eline verenler; bir konferans salonunun dışında, polislerin huzurunda o etekliği atan gençler, size hiçbir şey söylemiyorum. Size bu talimatı verenlere yazıklar olsun. Biz böyle öğrenmedik. Evet, ben eteklik giyiyorum. Ben kadınım. Önce kafanızı düzeltin, kafanızı. Siz, bizi eksik etek mi görüyorsunuz Balgat mukimleri, size diyorum; 100 sayfa tarih okuyun tarih. Utanmadan, gencecik çocukların eline eteklik vererek, annesinin etekliğini bir konferans salonunun önüne attırıyorsunuz. Akşam eşlerinizin, annelerinizin yüzüne nasıl bakacaksınız Ey Balgat mukimleri, biz böyle öğrenmedik. Eğer bir ülkücü bir şeyi protesto edecekse mertçe eder. Ne kadar korkmuşsunuz, ben kadın halimle sizden korkmuyorum. Siz koskoca adamlar olarak benden, bizden korkmaya utanmıyor musunuz'

'MERAL AKŞENER'İ OLMAYAN AVUKATTAN ALIN; AMA 4 YAVERİ SEÇENLERİN DE YARGILANMASI GEREKİR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahip olduğu dostlar nedeniyle Erdoğan adına üzüldüğünü dile getiren Akşener, şöyle konuştu: 'Allah insanlara gerçekten akıllı dostlar versin. Ahmak dostlardan kurtarsın. Ben Cumhurbaşkanı'mız adına çok üzülüyorum. Nasıl bir şeydir Onun adına adım atan herkes, ahmaklık içerisinde. Yol, su, elektrik olarak attıkları her adım Sayın Cumhurbaşkanı'na doğru gidiyor. İstanbul il başkan yardımcısı bir avukat arkadaşımız tutuklandı. Suçu var mıdır, yok mudur; ben bilmiyorum. Mal bulmuş mağribi gibi birden bire bu kişiyi avukatım, danışmanım ilan ettiler. Varsayalım avukatımdı, varsayalım danışmanımdı. Yahu merhaba dediğimizden suçlanacaksak ben varım; ama bir cumhurbaşkanı düşünün. Canını teslim ettiği 4 yaver FETÖ'cü çıktı. Ben razıyım. Alın Meral Akşener'i olmayan avukattan; ama bu 4 yaveri ben seçmediğime göre seçenlerin de yargılanması gerekir. Ben razıyım, Türkiye'ye böyle bir iyiliğim olsun. Yapamazsınız'

'ERDOĞAN'I İYİ TANIRIM, MİLLETLE İNATLAŞMAYACAKTIR'

Referandumdan 'hayır' oyu çıkması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletle inatlaşmayacağını da savunan Meral Akşener, 'Ben Sayın Erdoğan'ı iyi tanırım. Çünkü ben bir Rizeli adamla evliyim. Oradan tanıyorum. Kesinlikle, 'hayır' çıksın; milletle inatlaşmayacaktır. Göreceksiniz; Meral Hanım halkıymış, diyeceksiniz. Hayatımda ben bir tek kişinin hem ülkücülerle hem Türk milletiyle inatlaştığını gördüm. O da Sayın Bahçeli. Onun hakkında bir fikrim yok. İnşallah 16 Nisan akşamına kadar yılmayacağız. Yıkılmayacağız. Başaracağız' diye konuştu.

DHA