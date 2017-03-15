Meral Akşener: Şehit düşen mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı yol ayrımında, sabah güvenlik güçlerinin mayın taraması yaptığı sırada, PKK'lı teröristlerin önceden yola yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen 2 askere Allah'tan rahmet diledi. Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Diyarbakır – Mardin yolunda mayın taraması sırasında şehit düşen mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.
DHA