Merasim Sokak davasında FETÖ'den tutuklu askerler müşteki olarak ifade verdi

ANKARA Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da askeri servis araçlarına yönelik düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin 68 kişinin yargılanmasına devam edildi. Davanın bugünkü celsesinde, saldırıda zarar gören, 15 Temmuz darbe girişimi davasında tutuklu bulunan değişik rütbelerdeki askerler müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya, tutuklu sanıklar ve davada müşteki olan, 15 Temmuz darbe girişimi davasında tutuklanan askerler bulundukları cezaevlerinden SEGBİS sistemiyle katıldı.

SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Askeri araçlara yönelik düzenlenen saldırıda aralarında firari general Ali Kalyoncu ile Genelkurmay Başkanlığı'nda sivil vatandaşlara ateş ederken görüntüleri ortaya çıkan Tuğamiral Sinan Süer'in de bulunduğu çok sayıda asker müşteki olarak yer alıyor. Bugünkü duruşmada ifadeleri alınan 20 eski asker, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtirken, büyük çoğunluğu da davaya müdahillik talebinde bulundu.

Cezaevlerinde tutuklu bulunan ve bugün ifadeleri alınan müştekiler şunlar:

"Eski Korgeneral Mustafa Özsoy, eski Tümgeneral Oğuz Serhan Habipoğlu, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Tuğamiral Ercan İnceoğlu, eski Tuğamiral Sinan Sürer, eski Tuğamiral İrfan Arabacı, eski Tuğamiral Muhittin Elgin, eski Tuğamiral Oğuz Karaman, eski Tuğgeneral Kerim Acar, eski Tuğgeneral Aydemir Taşçı, eski Tuğamiral İhsan Bakar, eski Albay Mustafa Özer, eski Yarbay Murat Koca, eski Tetkik Hakim Binbaşı Yalçın Dilsizoğlu, eski Binbaşı Hakan Karakuzey, eski Binbaşı Ömer Faruk Öncü, eski Binbaşı Serdar Büyükeren, eski Yüzbaşı Murat Mengi, eski Yüzbaşı Serkan Korkmaz, eski Kurmay Yüzbaşı Ali Emre Eral"

DHA