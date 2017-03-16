Merasim Sokak davasında mahkeme ara kararını verdi

ANKARA'da, 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta askeri araçlara yönelik düzenlenen, 29 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili görülen duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 3 Mayıs 2017'ye erteledi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü celsesinde, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanan sanıklar katılmadı. Daha önce sanıkların duruşmaya getirilmesi kararını veren mahkeme, müştekilerin ifadelerini tamamladı. Müşteki beyanlarının bitmesinin ardından mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı 3 Mayıs 2017'ye erteledi. Mahkeme ayrıca, Kürtçe savunma yapmak isteyen sanıklar için, Kürtçe bilen bir tercümanın duruşma salonunda hazır edilmesine de karar verdi.

DHA