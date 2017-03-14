Merasim Sokak saldırısı ile ilgili dava bugün başlıyor

ANKARA'da, 2016 yılının şubat ayında, Merasim Sokak'ta askeri araçlara yönelik düzenlenen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 16'sı tutuklu 68 sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor.

Çankaya'daki Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016 tarihinde, askeri araçların kırmızı ışıkta beklediği sırada, bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 29 kişi yaşamını yitirmiş, 80'in üzerinde kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili yapılan soruşturma sonrası PKK'lı yöneticilerin de aralarında bulunduğu 68 kişi hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşması, bugün Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 16'sı tutuklu 68 sanık, 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor.

DHA