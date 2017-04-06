Merkel: BMGK'da karar alınamamış olması utanç verici

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye’nin İdlib kentinde gerçekleşen kimyasal silah saldırısı konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) karar alınamamış olmasını sert bir dille eleştirdi.

Saksonya Eyaleti’nin Bad Muskau kentinde açıklamalarda bulunan Merkel, saldırıyı “mutlaka aydınlatılması gereken barbarca bir olay” olarak nitelendirdi. Kimyasal silah kullanılmasının savaş suçu olduğunu hatırlatan Merkel, “Aydınlatılması için her şeyi yapmalıyız” dedi.

Saldırının Beşar Esad rejimi tarafından yapıldığına dair işaretler bulunduğunu da kaydeden Merkel, kimyasal saldırıda yaralananların tedavi gördüğü hastanenin bombalanmasını da eleştirdi. Merkel, “BMGK’de bu konuda karar alınamamış olması utanç verici. Burada karar alınmasına engel olanlar, nasıl bir sorumluluk aldıklarını düşünmelidirler” dedi.

Angela Merkel, Almanya’nın konunun aydınlatılması için üzerine düşeni yapacağını da söyledi.

DHA