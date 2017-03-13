Merkel, Hollanda’ya 'tam destek' çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulunarak, Hollanda'ya destek verdi.

Münih’te konuşan Merkel, tartışmada Hollanda’dan yana tavır ortaya koydu. Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hollanda’ya yönelik söylediği “Nazi kalıntıları” açıklamalarını kabul etmediğini açıklayan Hollanda ile dayanışma içerisinde olduğunu ve destek verdiğini belirtti.

"Bu kıyaslama, Nazi zulmünü hafifletiyor"

Nazi kıyaslamalarının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Merkel, bu yöndeki açıklamaların Nazilerin neden olduğu acı ve zulmü hafifletmeye yaradığını tekrarladı. Geçtiğimiz günlerde Federal Parlamento’da yaptığı hükümet açıklamasında, Türkiye’nin Almanya’ya dönük Nazi kıyaslamalarını reddettiğini ifade eden Merkel, “Bu ret, bize komşu ülkeler için de tamamen geçerlidir, Hollanda gibi” dedi.

"Nazizmin zulmüne uğramış Hollanda açısından kabul edilemez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini vermeden, Nazi kıyaslamalarını eleştiren Merkel, "Bu özellikle Nasyonal Sosyalizmin zulmüne uğramış Hollanda açısından kabul edilemez. Bu nedenle Hollandalılarla dayanışma içerisindeyim ve tam destek veriyorum” diye konuştu.

DHA