Merkel İsrail’e gitmekten vazgeçti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mayıs ayı çerisinde yapılması planlanan İsrail gezisini erteledi.

Almanya ile İsrail arasında 2008 yılından bu tarafa hemen her yıl yapılmakta olan hükümetler arası görüşmenin bu yıl 10 Mayıs'ta yapılacağı duyurulmuştu. Alman Hükümet Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin gelecek yıla ertelendiği bildirildi. Yapılan açıklamada, 'Her iki hükumet, İsrail-Almanya arasında yapılan hükumet görüşmelerinin bu yılın bahar aylarında değil, gelecek yıl yapılması konusunda hem fikir” denildi.

İsrail'in yerleşim politikasına tepki mi

Zeit Online'de yer alan habere göre, görüşmelerin resmi ertelenme nedeni G20 zirvesi nedeniyle yaşanan termin sıkışıklığı. Ancak Zeit Online'ın İsrail'in Haaretz gazetesine dayandırdığı haberde, asıl nedenin, İsrail Hükumetinin Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 3 bin yeni konutun inşasını onaylamasının olabileceği değerlendirmesine yer verildi. Merkel'in Netanyahu Hükumetinin son yerleşim politikalarını eleştirdiği biliniyor. Son olarak şubat ayı başında Sigmar Gabriel, BM'de İsrail'in yerleşim politikalarının iki devletli çözümü zorlaştırdığını belirtmiş ve bunun şiddet sarmalını artıracağını söylemişti.

DHA