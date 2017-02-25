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Son Dakika: Merkel MecklenburgVorpommern eyaletinden birinci sıra adayı

Merkel MecklenburgVorpommern eyaletinden birinci sıra adayı
16:4925 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Merkel MecklenburgVorpommern eyaletinden birinci sıra adayı
Merkel MecklenburgVorpommern eyaletinden birinci sıra adayı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 24 Eylül'de yapılacak Federal Parlamento seçimlerinde partisinin Mecklenburg-Vorpommern eyaleti birinci sıra adayı oldu. CDU'nun Stralsund'da yapılan Mecklenburg-Vorpommern kurultayında 140 dolayındaki delegenin yüzde 95'inin desteğini alan Merkel, CDU/CSU tarafından daha önce başbakan adayı olarak gösterilmişti.
1990 yılından bu tarafa Kuzey Vorpommern seçim bölgesinden aday olan ve altı seçimde de doğrudan parlamentoya girmeyi başaran Merkel, seçim bölgesinde en yüksek oy oranını 2013 yılında yüzde 56,2 ile elde etmişti.

DHA

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