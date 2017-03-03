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Son Dakika: Merkel: Miting kararları yerel yönetimler tarafından verilir (2)

Merkel: Miting kararları yerel yönetimler tarafından verilir (2)
20:033 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Merkel: Miting kararları yerel yönetimler tarafından verilir (2)
Merkel: Miting kararları yerel yönetimler tarafından verilir (2)

Almanya Şansölyesi Başbakan Angela Merkel, Bekir Bozdağ’ın Almanya’da yapacağı konuşmanın iptal edilmesi üzerine “Almanya’da miting kararları yerel yönetimler tarafından verilir” dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Gaggenau kentinde katılacağı toplantının iptal kararını yerel yönetimin verdiğini söyledi.
Resmi ziyaret nedeniyle Tunus‘ta bulunan Merkel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Almanya’da hukuki durum şudur ki, federal bir sistem var ve yerel yönetimler, eyalet ve federal hükümetin sorumlulukları ayrıdır” diyerek iptal kararının federal düzeyde değil, yerel makamlar tarafından alındığını vurguladı.
İfade özgürlüğü eleştirisi yaptı
Bir toplantının yapılabilmesinin, diğer hususların yanı sıra, güvenliğin sağlanıp sağlanamayacağına da bağlı olduğunu kaydeden Merkel, Almanya’da ifade özgürlüğüne önem verildiğini belirtti.
Merkel, Türkiye’yi ifade özgürlüğü konusunda eleştirerek, Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasını buna örnek gösterdi.

 

DHA

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