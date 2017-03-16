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Son Dakika: Merkel’den Hollanda seçimi açıklaması: Demokrasi için güzel bir gün

Merkel’den Hollanda seçimi açıklaması: Demokrasi için güzel bir gün
16:3516 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Merkel’den Hollanda seçimi açıklaması: Demokrasi için güzel bir gün
Merkel’den Hollanda seçimi açıklaması: Demokrasi için güzel bir gün

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hollanda’da yapılan seçimleri Başbakan Mark Rutte’nin partisinin kazanmasının kendisini sevindirdiğini söyledi.
“Hollandalılar bizim ortağımız, dostumuz ve komşumuz” diyen Merkel, seçim sonuçlarını “Avrupa yanlısı bir sonuç” olarak nitelendirdi. Hollanda’nın günlerdir Türkiye’nin haksız ve kabul edilemez ithamlarına maruz kalmasının ardından gelen seçim sonuçlarının önemli bir sinyal olduğunu kaydeden Merkel, “Sanırım demokrasi için güzel bir gündü” diye konuştu.

 

DHA

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