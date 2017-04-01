Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sivas Haberi: Mermer bloklar arasında sıkışan 2 işçi öldü

Mermer bloklar arasında sıkışan 2 işçi öldü
17:441 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Mermer bloklar arasında sıkışan 2 işçi öldü
Mermer bloklar arasında sıkışan 2 işçi öldü

SİVAS'ta çalıştıkları mermer fabrikasında, mermer bloklar arasında sıkışan 34 yaşındaki Fatih Demir ile 25 yaşındaki Sinan Almacı yaşamını yitirdi.
Olay Sivas-Erzincan Karayolu üzerindeki, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Fatih Demir ve Sinan Almacı, iddiaya göre taşıyıcı kasnağın kırılması sonucu büyük boyutlardaki mermer blokların arasında sıkıştı. Diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine bulundukları yerden çıkarılan yaralılardan Fatih Demir Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Sinan Almacı ise Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan her iki işçi de yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar