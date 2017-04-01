Mermer bloklar arasında sıkışan 2 işçi öldü

SİVAS'ta çalıştıkları mermer fabrikasında, mermer bloklar arasında sıkışan 34 yaşındaki Fatih Demir ile 25 yaşındaki Sinan Almacı yaşamını yitirdi.

Olay Sivas-Erzincan Karayolu üzerindeki, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Fatih Demir ve Sinan Almacı, iddiaya göre taşıyıcı kasnağın kırılması sonucu büyük boyutlardaki mermer blokların arasında sıkıştı. Diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine bulundukları yerden çıkarılan yaralılardan Fatih Demir Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Sinan Almacı ise Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan her iki işçi de yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA