Mersin'de 12 saatlik inek kurtarma operasyonu

MERSİN Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma (MAK) ekipleri, Erdemli İlçesi'nde dereye düşen ineği 12 saatlik bir operasyonla kurtardı.

Sinap Mahallesi Küçükfındık Ekizce mevkiinde dün saat 09.00 sıralarında besici Hayrullah Ergün ile eşi Durdu Fatma Ergün, hayvanlarını otlaması için meraya bıraktı. Ergün çifti, saat 13.00'de ineklerden birinin, 60 metre aşağısında kar sularının aktığı dere yatağına düştüğünü fark edince yardım istedi. Olay yerine önce Erdemli İtfaiye Grup Amirliği, ardandan da Veteriner Daire Başkanlığından veteriner ile merkezden ekipler geldi. Gebe ineği veterinerin kontrol etmesinin ardından hayvan yerinden kaldırılamayınca, iş makinesi çağrılarak yol açıldı. Büyükşehir Belediyesi MAK ekibi, gebe ineği sal üzerine yatırarak düştüğü yerden 12 saat sonra çıkardı.

İneğin sahibi Durdu Fatma Ergün, Karakabış adını verdikleri ineğin otlarken yaklaşık 60 metrelik yükseklikten dereye düştüğünü söyledi. Ergün, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

DHA