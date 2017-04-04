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Mersin Haberi: Mersin'de 13 torbacı tutuklandı

Mersin'de 13 torbacı tutuklandı

16:164 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Mersin'de 13 torbacı tutuklandı
Mersin'de 13 torbacı tutuklandı

MERSİN'de 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 144 kilo esrar, 1 kilo 200 gram kokain ve 38 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satan, aracılık eden ve temin eden sokak satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. 13 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 144 kilo 130 gram esrar, 1 kilo 200 gram kokain ve 38 gram eroin ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklandı.

 

DHA

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