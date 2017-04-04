Mersin'de 13 torbacı tutuklandı

MERSİN'de 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 144 kilo esrar, 1 kilo 200 gram kokain ve 38 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satan, aracılık eden ve temin eden sokak satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. 13 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 144 kilo 130 gram esrar, 1 kilo 200 gram kokain ve 38 gram eroin ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklandı.

DHA