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Mersin Haberi: Mersin'de bahis oynatan 11 kişi gözaltına alındı

Mersin'de bahis oynatan 11 kişi gözaltına alındı
14:3713 Şubat 2017
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Mersin'de bahis oynatan 11 kişi gözaltına alındı
Mersin'de bahis oynatan 11 kişi gözaltına alındı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de yasa dışı bahis oynatan 11 kişi gözaltına alındı.
Merkez Akdeniz İlçesi'nin Siteler, Güneş, Şevket Sümer, Hal ve Gündoğdu Mahallesi'nde yasa dışı bahis oynatıldığı yönünde alınan istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, çok sayıda işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda S.B., M.B., D.Y., V.Y., Z.Y., K.A., M.E., Ö.D., K.T., R.G. ve O.H. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 tüfek, 21 fişek, 2 bellek kartı, 16 bilgisayar, 7 yazıcı, 673 maç bülteni, 58 oynanmış maç kuponu ve 749 lira para ele geçirildi. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

 

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