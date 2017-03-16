Mersin’de 'Bozkurtlu ve Rabia' işaretli ziyaret

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde AK Parti İlçe teşkilatının MHP İlçe teşkilatına yaptığı ziyaret ardından taraflar 'Bozkurt selamı' ve 'Rabia işareti' ile çektirdi.

Referandum çalışması kapsamında AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Mehmet Topçu, yönetim kurul üyeleriyle birlikte MHP Erdemli teşkilatını ziyaret etti. MHP İlçe Başkanı Bekir Özsu, ziyaretten memnun olduklarını belirterek, "Değişik zaman içinde siyasi görüşlerimizden dolayı birbirimize söz etmişizdir. Ancak gün birlik beraberlik günüdür. Ülkemiz özellikle 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra çok zor dönemlerden geçiyor. Bu Vatan kolay kazanılmadı. Birlik beraberlik içinde olmalıyız. Türk Milleti'nin ne bir karış vereceği toprağı, ne de gideceği yeri var. Bu nedenle tüm engellemelere rağmen bu toprakları korumak zorundayız" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Topçu da 16 Nisan'daki referandumunun ülke için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Geçmişten bu yana vesayet ve algı operasyonları ile Türkiye'de devam eden bir sürecin olduğunu kaydeden Topçu, "Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığını çok iyi bilmekteyiz ve yaşamaktayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti İlçe Başkanı Topçu, MHP İlçe Başkanı Özsu'ya günün anısına Osmanlı Tuğrası armağan etti. MHP'liler Bozkurt selamı,, AK Partililer ise Rabia işareti yaparak çektirdi.

DHA