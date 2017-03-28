Mersin'de 'Bylock' operasyonu: 23 gözaltı

MERSİN'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla 23 kişi gözaltına alındı. 9 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen, aralarında öğretmen, memur, güvenlik görevlisi, avukatın da bulunduğu 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı operasyonda, 23 kişi gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 9 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

DHA