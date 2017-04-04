Mersin'de Bylock operasyonu: 5 gözaltı

MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı olan Bylock kullandıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Terörle Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda C.D., E.Y., M.T., S.Y. ve S.K. gözaltına alındı.

Mersin merkezde ise bir süre önce gözaltına alınan ve örgütün Bylock haberleşme programı kullandığı belirlenen 22 kişi tutuklandı, 9 kişi ise aranıyor.

DHA