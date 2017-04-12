Mersin’de DEAŞ operasyonu

MERSİN'de, 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandumda DEAŞ terör örgütünün tüm sandıklara saldırı düzenleme çağrısı yaptığı yönündeki istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

Yapılan operasyon nedeni ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldığı belirtirilirken şu bilgilere yer verildi:

'Çalışmada halk oylaması sürecinin güvenli şekilde yürütülmesini engellemeye yönelik terör örgütleri ve bazı grupların provokatif eylemler düzenleyebileceği, DEAŞ'ın da tüm sandıklara saldırı düzenleme çağrısı yaptığı belirlendi. Bilgiler üzerine düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen Mersin il merkezinde Z.B, A.E, S.A.M, A.J.A, M.M. ve M.N, Mut ilçesinde A.A. ile Tarsus ilçesinde de A.T. ve E.E. olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Zanlıların üst ve ev aramalarında ise çok sayıda örgütsel olduğu değerlendirilen doküman, kitap, dergi ve dijital malzeme ile ruhsatsız bir av tüfeği ile fişekleri ele geçirildi.'

DHA