Mersin'de domates üreticisinin 'Rusya' endişesi

MERSİN'deki domates üreticileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından domatese koyulan ambargonun kalkmadığını bildirmesi üzerine endişeli bir bekleyişe girdi.

Sel ve havaların ani ısı değişimleri yüzünden verim ve rekoltede kayıp yaşayan üreticiler, şimdi de domates anlamında Rusya kapısının bir süre daha kapalı kalacağını öğrenince umutsuzluğa düştü. Mersin Hali'nden en kalitelisi 4 liradan satılan domatesler, metropol kentlerde yüksek fiyatlardan alıcı bulurken, açık alanda yetiştirilen domateslerin de yakın zamanda hasat edilecek olması, piyasanın ateşini düşürmesi bekleniyor.

'GELECEKTEN UMUTLU DEĞİLİZ'

Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel ise, don ve sel afetinin üretim alanların çok büyük zararlara yol açtığını ve Rusya pazarı açısından da umutsuz olduklarını söyledi. Ciddi rekolte kaybı yaşadıklarını kaydeden Gökçel, 'Rusya yasağı kaldırmazsa fiyatlar çiftçileri olumsuz etkileyecek. Gelecekten umutlu değiliz. Zaten rekoltede yüzde 60 oranında düşüş yaşandı. Üreticinin rekoltedeki kayıplar ve afetlerin kaybını karşılayabilmesi açısından, haldeki 3-4 liralık fiyatların en az 2 ay daha sürmesi gerek. ürünü ne kadar satacağımızı bilmediğimiz için zaten tedirginiz'dedi.

'TABLO UMUT VAAT ETMİYOR'

Rusya pazarının açılması gerektiğini belirten Gökçel, 'Özellikle Rusya gibi çevremizde olan bazı olaylar bizi endişeye daha da çok sürüklüyor. Ürünlerimizin fazlasını yurtdışına pazarlayamazsak sorun çünkü yurtiçi talep zaten belli. Yurtdışına satacağımız fazla ürün de iç piyasada alıcı beklerse fiyatlar üreticiyi üzer. Bu konuda umutlanmak, geleceğe umutla bakmak istiyoruz ama gördüğümüz tablo bize umut vaat etmiyor'diye konuştu.

'RUSYA PAZARI AÇILSIN'

Piyasada domates olmadığı için fiyatların yüksek olduğunu ve bir aya kadar açık domatesin hasat edilerek fiyatların düşeceğini belirten üretici Kenan Yaşa, Rus pazarının kapalı olmasının kendilerini çok endişelendirdiğini söyledi. Açık alandaki domatesin çıkmasıyla birlikte domatesin 1 lira 50 kuruşa kadar düşeceğini belirten Yaşa, şunları söyledi:

'Hava sert geçtiği için ciddi kömür tüketimimiz oldu, arı çalışmadı, polen oluşmadı, Nisan'da toplamamız gereken salkımlar küçük kaldı ve tonaj olmadı. Fiyatlar da kötü şekilde etkilendi. Şu an Rus pazarı olmayınca ürün iç piyasada kalacak. Fiyatlar düşecek. İç pazar bu ürünleri ne kadar tüketecek bilmiyoruz. Avrupa ürünleri alırsa fiyatlarımız 1-2 lira düşer, Rus pazarı açılırsa fiyatlar aynı kalır. Fiyat düşerse maliyetimizi bile kurtarmayacak. Domatesi en çok Rusya tüketiyor. Rus pazarının açılmasını istiyoruz. Çok endişeliyiz.'

DHA