Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mersin Haberi: Mersin'de evden 4 kamyon çöp çıktı

Mersin'de evden 4 kamyon çöp çıktı
16:021 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Mersin'de evden 4 kamyon çöp çıktı
Mersin'de evden 4 kamyon çöp çıktı

MERSİN, (DHA)MERSİN'in merkez Toroslar İlçesi'nde 2 katlı evden 4 kamyon çöp çıktı.
Tozkoparan Mahallesi sakinlerinin şikayeti üzerine isimleri açıklanmayan anne ile kızının yaşadığı 2 katlı evin eski gıda maddeleri, giysiler, içi çöp dolu çuvallar, sokaklardan toplanmış küflü ve paslı eşyalar, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlarla doldurulduğu saptandı. Bunun üzerine temizlik görevlileri, binadaki çöpleri saatler süren çalışmayla boşalttı. Evden çıkartılan 4 kamyon çöp, imha edilmek üzere çöp depolama merkezine taşınırken, ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

 

 

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar