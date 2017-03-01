Mersin'de evden 4 kamyon çöp çıktı

MERSİN, (DHA)MERSİN'in merkez Toroslar İlçesi'nde 2 katlı evden 4 kamyon çöp çıktı.

Tozkoparan Mahallesi sakinlerinin şikayeti üzerine isimleri açıklanmayan anne ile kızının yaşadığı 2 katlı evin eski gıda maddeleri, giysiler, içi çöp dolu çuvallar, sokaklardan toplanmış küflü ve paslı eşyalar, pet şişeler, teneke kutuları, poşet ve kağıtlarla doldurulduğu saptandı. Bunun üzerine temizlik görevlileri, binadaki çöpleri saatler süren çalışmayla boşalttı. Evden çıkartılan 4 kamyon çöp, imha edilmek üzere çöp depolama merkezine taşınırken, ev ilaçlanarak dezenfekte edildi.

DHA