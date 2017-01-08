Mersin'de hortum seralara zarar verdi

MERSİN'in Bozyazı İlçesi'nde hortum seraları yıktı, bazı binalara zarar verdi.

İlçenin Kaledibi Mevkii'nde dün çıkan hortum muz seralarının yoğun olduğu bölgede etkili oldu. Çevredekilerin korkuyla izlediği hortum 4 serayı yıktı, bazı binaların çatılarını uçurdu.

Evinin kapı ve pencereleri zarar gören Kısmet Derya, "Sobaya odun kırmak için dışarı çıkmıştım. 5 saniyede geldi vurdu geçti. Eğer kapıya tutunmasaydım, beni de savuracaktı. Allah korudu" dedi.

Meteoroloji şiddetli fırtına ve hortuma karşı seracıları sık sık uyardı.

DHA