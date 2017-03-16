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Mersin Haberi: Mersin'de kaçak içki operasyonu

Mersin'de kaçak içki operasyonu
18:1316 Mart 2017
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Mersin'de kaçak içki operasyonu
Mersin'de kaçak içki operasyonu

MERSİN'de bir eve düzenlenen operasyonda, çok miktarda kaçak içki ele geçirildi.
Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'nde 2 katlı bir evde kaçak içki üretildiğinin bilgisini aldı. Eve baskın yapan polisin aramasında 99 boş bidon, 20 litre anason maddesi, 9 şişe sahte içki, 139 boş içki şişesi, 967 içki şişesi kapağı, 5 bin 500 içki şişesi etiketi ile 1 cep telefonu ele geçirildi. Yapılan araştırmada H.E. ve Ç.E.'nin n 5 ay önce evi 2 yıllığına 15 bin lira karşılığında kiraladığı belirlendi. Polis, şüphelileri arıyor.

 

DHA

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