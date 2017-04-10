Mersin’de meslek odalarına asılan 'Hayır' pankartı indirildi

Ali Ekber ŞEN / MERSİN, (DHA)MERSİN'de Mimarlar ve Makine Mühendisleri Odalarına yaklaşık 1 ay önce asılan 'Hayır' pankartları, İlçe Seçim Kurulu'nca alınan yasak kararı ile polis ekiplerince indirildi.

Mimarlar Odası'nın merkez Yenişehir İlçesi'nde yer alan binasına yaklaşık bir ay önce “Ülkemizin ve halkımızın geleceğini, Cumhuriyeti, Demokrasiyi, Laikliği toplumsal yaşam bütününü ve meslek alanlarımızı korumak için Hayır”, aynı yerde bulunan Makine Mühendisleri Odası binasına ise yaklaşık 10 gün önce ‘Vatanımız, Milletimiz, Mesleğimiz, Çocuklarımız için Hayır”, ve “Vatanımız, Milletimiz, Mesleğimiz, çocuklarımız için Hayır” şeklinde iki ayrı pankart asıldı.

AK PARTİ ŞİKÂYETÇİ OLDU

Mersin'de her iki odaya asılan 'Hayır' pankartlarıyla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi Yenişehir İlçe Seçim Kurulu'na şikâyet dilekçesi vererek asılan' pankart ve afişlerinin kaldırılması yönünde karar alınmasını istedi.

İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Badak başkanlığında toplanan 7 kişilik kurul, başvuruyu hem odaların kamu kurumu niteliğinde olması, hem de asılan yerin reklam alanı dışında olması nedeniyle yerinde gördü. Hayır afişlerinin kaldırılma kararına CHP üyesi Şerife Arıcı Yıldız, MHP üyesi Hamza Aygün ile HDP üyesi Hamza Ağaç muhalefet şerhi koydu. Karar tebliğ edilen odalar pankartları indirdi.

Makine Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Akar Tülücü “ Devlet kurumlarında bile Evet pankartları asılıyor. Bu bir çifte standarttır. Şu anda resmen vatan haini muamelesi görüyoruz. Oysa bu bir seçim değil, bu nedenle görüşümüzü belirtmek adına asılan afişlerdir. Bu hareketlerle resmen Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temel taşlarıyla oynanmaktadır. Afişleri astıktan sonra da sosyal medya üzerinden de çok tehditler alıp resmen linç kampanyası yapıldı. Biz günlük siyaset yapmıyor herhangi bir parti için çalışmıyoruz. Ülkenin genel siyaseti hakkında görüş belirtmemiz de son derece doğaldır” dedi.

DHA