Mersin'de torbacı operasyonu: 7 gözaltı

MERSİN'de şafak vakti, merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terör, Çevik Kuvvet, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde 245 polisin katılımıyla 23 adrese baskın yaptı. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonlarda eğitimli köpekle evlerde uyuşturucu arandı. Özel Harekat polisinin de uzun namlulu silahlarla önlem aldığı aramalarda 2 bin 880 paket kaçak sigara, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 polis copu, 2 pompalı av tüfeği ve 100 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

DHA