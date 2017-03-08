Mersin'de yoğun bakımda ölüm iddiası

MERSİN'de gırtlak kanseri teşhisi ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ameliyat olan 4 çocuk babası 70 yaşındaki Ertuğrul İpor, iddiaya göre yoğun bakım ünitesinde yataktan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Hastane yönetimi ise yataktan düşmanin sözkonsu olmadığını savundu.

İşçi emeklisi Ertuğrul İpor, 2 Mart’ta Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gırtlak kanseri teşhisi ile K.B.B Genel Cerrahi Bölümü’nde saat 12.00’de ameliyata alındı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan İpor, iddiaya göre aynı gün akşam saatlerinde yataktan düştü. Ailesine haber verilerek hastaneye gelmeleri istenen Ertuğrul İpor’un tomografisi çekilip, tekrar yoğun bakıma yatırıldı. Gece ise 'Durumu iyi' denilerek ailesi eve gönderilen İpor, sabah fenalaşanca yeniden ameliyata alındı. Ancak bu sefer yaşamını yitirdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İlk ameliyatı başarılı geçen İpor'un ölümünde ihmal olduğunu düşünen aile Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Eşinin yatakta düşme sonucu öldüğünü ileri süren İpor'un eşi Öznur İpor şöyle dedi:

"Ameliyat sonrası eşimi gördüm, boğazını temizlemişler rahatça nefes alabiliyordu. Akşam 7’de telefon geldi. Doktor Seren hanım aradı. Kızım açtı telefonu. 'Acilen gelmeniz lazım, Ertuğrul bey yoğun bakımda yataktan düştü tomografisi çekilecek' dedi. Tomografi çekildi. 'Korkacak bir şey yok iyi çıktı' diyerek bizi gönderdiler. Eve geldik, gece 12.00'de aradık yine iyi dediler. Ama tomografi çekilirken ben yanındaydım gözleri baygındı, ölüm çökmüştü.''

'ÖLMÜŞ OLDUĞU HALDE KAN İSTEDİLER'

Sabah kendilerini tekrar aradıklarını belirten Öznur İpor, ''Eşinizi dostunuzu toplayın kan alınacak dediler. Eşimin öldüğünü söylemediler. Düşmesinden kaynaklı şah damarı patlamış. Çok kan kaybı yaşamış. Herhalde öldüğünü hemen söylemeden kan toplayacaklardı herkesten. Tesadüfen esas doktorumuz Yusuf Bey ile karşılaştık, 'Başınız sağ olsun' deyince kimse kan vermedi. Otopsi yapılmasını ben istedim. Savcılığa şikâyette bulundum çünkü benim kocam yaşayabilirdi" diye konuştu.

BABAMI DÜŞÜRÜP ÖLÜMÜNE SEBEP OLDULAR

Emekli Ertuğrul İpor'un evli kızı Gamze Maraz ise, savcılığa başvurduklarını belirterek şöyle konuştu:

''Doktorla konuştuk, 'Şah damarı patladı hastayı kaybettik' dedi. 'Hastayı biz kaybetmedik siz kaybettiniz' dedim. Doktora, 'Babam düşme sonucu oldü, siz babamı yeniden ameliyata aldınız' dedim. Doktor bir şey demeden arkasını döndü gitti. Şikâyetçi olduk, suçluların cezalandırılmasını istiyoruz."

BELGELER SAVCILIKTA

Hastane Başmüdürü Güven Güleç ise, yoğun bakımda yataktan düşme sonucu ölüm iddiasının doğru olmadığını, hastanın ameliyat sonrası gelişen komplikasyon sonucu yaşamını yitirdiğini, konu ile ilgili belgelerin savcılığa ulaştırıldığını söyledi.

DHA