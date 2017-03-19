Meşaleler Çanakkale Şehitleri için yandı

ÇANAKKALE'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci Yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında meşaleler Çanakkale Şehitleri için yandı. Ellerinde Atatürk resimleri ve Türk bayrakları ile yürüyen gençler, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla Çanakkale'yi inletti.

Çanakkale'de dün 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde gerçekleşen törenlerin ardından Çanakkale'de zafer coşkusu bugün akşam da devam etti. Çanakkale Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikler fener alayı ile başladı. Binlerce kişi ellerinde meşalelerle Çanakkale sokaklarında, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıp, İzmir Marşı ve 10'uncu Yıl Marşı'nı söyleyerek yürüdü. Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi güzergahını takip eden kalabalık, Kordon Boyu'ndaki Truva Atı önündeki bitiş noktasına ulaştı. Daha sonra burada 10 dakikalık havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Atılan havai fişekler Çanakkale Boğazı'nı aydınlatırken, izleyenler alkış ve çığlıklarıyla bu anlara eşlik etti. Zafer konserinde ise, ünlü sanatçı Funda Arar sahne aldı.

DHA