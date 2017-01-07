Meşaleler Sarıkamış Şehitleri için yandı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Sarıkamış Harekatı’nın 102’nci yıldönümünde, Sarıkamış'ta meşaleli ve bayraklı olarak şehitliğe yürüyen vatandaşlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye slogan attı.

'Vefakar gençlik, cefakar ecdadını unutmayacak' etkinliği nedeniyle Kars Valiliği tarafından Sarıkamış'ta düzenlenen etkinlikler, dün gece başladı. Kars’a davet edilen 15 Temmuz Şehitlerinin yakınları onuruna verilen akşam yemeğinin ardından, Sarıkamış Kazım Karabekir Paşa Camisinde şehitler için mevlit okutuldu. Daha sonra Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanan binlerce vatandaş, bayrak ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliğine gitti.

AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Vali Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı MHP'li Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan'ın da katıldığı etkinlikte vatandaşlar, tekbir getirdi ve 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı. Anma Etkinliklerinin ilk günü Yukarı Sarıkamış Şehitliği önünde toplanan binlerce vatandaşın edilen dualara hep bir ağızdan "Amin" demesiyle son buldu.

Sarıkamış Harekatıyla ilgili bir açıklama yapan Vali Rahmi Doğan, "Burası Çerkezköy 9'uncu Kolordunun Sarıkamış’a girdiği ve Rus birlikleriyle ilk çatışmanın yaşandığı nokta. 3'üncü Ordunun 9, 10 ve 11 olmak üzere üç kolordusu, 90 bin askerle Sarıkamış Harekatına katılmıştır. 9'uncu Kolordu planlanan ve belirlenen günde şu anda üzerinde bulunduğumuz bölgeye geliyor. Ertesi gün 10'uncu Kolordunun gelmesi ve birlikte daha kuvvetli bir taarruz yapılması planlandığı için 10'uncu Kolorduyu bekleme kararı alıyor. Türk ordusu Sarıkamış Harekatı’nı tamamlayacakken, 10'uncu Kolordunun 2 gün geç gelmiş olması savaşın kaderini değiştiriyor ve burada Rus birlikleriyle Mehmetçik ciddi çatışmalar yaşıyor. Ve binlerce askerimiz çatışmalarda şehit düşüyor" diye konuştu.

Kars Milletvekili Selahattin Beyribey ise "Bu meşaleler Anadolu’da daha dün, önceki gün olduğu gibi yüz yıl önce de yüreği yananların gönüllerindeki kordur, ateştir. Işıksa şehitlerimizin ışığıdır. Tıpkı ay yıldız gibi ülkemizi dört bir yandan sarmış ve aydınlatmıştır. Bu vatanı vatan yapanlar var. Bu vatan için canlarını verecek şehitlere ihtiyacımız var. Hepimiz seve seve geleceğimiz için, çocuklarımız, ülkemiz için bu anlamda elimizden geleni yapmalıyız. İyi ve kötü günleri, dostlarımızı ve düşmanlarımızı iyi tanımalıyız" dedi.

DHA