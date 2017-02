Mesire Festivali'ne referandum ayarı

MANİSA'da bu yıl 477'ncisi yapılacak Uluslararası Mesir Festivali, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikli referandumu sebebiyle 18- 23 Nisan yerine 25- 30 Nisan'a ertelendi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda kurum, kuruluşlar ile ilçe kaymakamlarıyla birlikte 'Basın Bilgilendirme ve Eş Güdüm Toplantısı' yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Güvençer, toplantının her ay düzenli olarak yapılacağı, kamu, kurum ve kuruşların aylık yaptığı çalışmalar ile yeni projelerin kamuoyu ile paylaşılacağını dile getirdi.

Vali Güvençer, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda toplumun her katmanına önemli görevler düştüğünü belirterek, kamu, kurum ve kuruluşlarında üzerine düşen görevi yerine getireceğini dile getirdi.

Vali Güvençer, "Türkiye'nin içinde bulunduğu genel sürecin içinde özel olarak referandum sürecine girdik. Bu konuda vatandaşlarımızın her birine, bütün taraflara, sivil toplu örgütlerine, siyasi partilere, kamu, kurum ile kuruluşlarına görev düşüyor. Görevlerden biri, son derece demokratik bir hak olan referandum sürecini demokrasinin genel, evrensel kurallarına, ülkemizde yerleşmiş demokrasi geleneğine uygun ve düzenli olarak yürütülmesidir. Belli bir düzen içerisinde kamu güvenini ihlal etmeden, herkesin anayasayla belirlenmiş temel hak, hürriyetlerini elbette meşruiyet çerçevesinde kullanabilmesinin bütün yollarını kolaylaştırarak süreci hep birlikte yürütmek için çaba göstereceğiz. Halkın, vatandaşların iradesine müracaat edilecek. Son derece güzel bir usul. Bir problemle karşı karşıya değiliz. Güzel bir süreç ile karşı karşıyayız. Bunu kendi kendimize problem haline getirmemeliyiz. Bütün taraflar üzerine düşen görevi yapmalılar. Bizde kamu olarak üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.

FESTİVALİN TARİHİ DEĞİŞTİ

Vali Güvençer açıklamasının ikinci kısmında, bu yıl 18-23 Nisan tarihleri arasında 477'nci kutlanacak Uluslararası Mesir Festivali'nin, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum sebebiyle tarihinin ileri bir haftaya ertelendiğini dile getirdi. Bu yıl Uluslararası Mesir Festivali'nin 25-30 Nisan arasında yapılacağını belirten Vali Güvençer, "Manisa'mızda gelenekselleşmiş, bir kültür haline gelmiş mesir macunumuz ile bunun akıbetinde festivalimiz var. Daha önce tarih ilan etmiştik. Ancak kutlamamızın referandumdan iki gün sonraya denk gelmesi sebebiyle kutlama tarihimizi değiştirdik. Mesir Festivali Kutlama komisyonumuz böyle uygun gördü. Bu yıl Mesir Festivalimiz 25-30 Nisan tarihleri arasında, Mesir Macunu Saçım törenimiz ise 25 Nisan Pazar günü yapılacak" dedi.

Vali Güvençer daha sonra kamu, kurum ve kuruluşların Ocak ayı içerisinde yaptığı çalışmalar hakkında kısa bilgi verdi.

DHA