Meslekten ihraç edilen 3 emniyet mensubu tutuklandı

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 3 eski emniyet mensubu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantıları tespit edilen ve daha önce meslekten ihraç edilen komiser Y.Ç., komiser yardımcısı Ş.U. ve polis memuru H.T. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartıldı. 3 eski emniyet mensubu, Bilecik, Çorum ve Osmaniye'de yakalanarak Yozgat Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

DHA