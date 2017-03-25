Metal Yapı Konut Doğa Okulları ile eğitim yatırımlarını artırıyor

Bu yıl altıncısı düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi ikinci günüyle devam ediyor. İş ve ekonomi dünyasından önemli isimlerin bir araya geldiği zirvede DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Metal Yapı Konut Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Akın Karali, geçen yıl Doğa Okulları'nı alarak eğitime yaptıkları yatırımı artıracaklarını söyledi.

Zirvenin oldukça faydalı geçtiğini belirten Karali, "İstanbul'da kısa toplantılar yaptığımız birçok konuda istişare etmeye fırsat bulamadığımız çözüm ortaklarıyla, bankacılarla burada uzun uzun görüşme şansı bulduk. Zirve bu anlamıyla bizim için çok önemli. Çünkü burada değerlendirmekte olduğumuz konuların birçoğunu, çözüm ortaklarımız ve finans dünyasının temsilcileriyle çok daha kısa bir zaman içinde gerçekleştirdik" dedi.

"ZİRVENİN ANAHTARI DİNAMİZM VE HEYECAN"

Karali konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zirvede konuşulan konular, yapılan paneller ve değerlendirmeler iş dünyasındaki dinamiklerin ve heyecanın yeniden canlandırılması anlamında çok önemliydi. Özellikle son günlerde tekrar bu dinamiği kazanıyor olmak bence zirvenin en önemli konularından biriydi. Hemen hemen tüm panelistler umutlu olduklarını, yeniden bu işe sıkı sıkı bağlanmamız gerektiğini, tüm emeğimizle, ümidimizi kaybetmeden aynı heyecanla devam etmemiz gerektiğini söyledi. Zirvenin anahtarının yeniden heyecan ve dinamiklik olduğunu düşünüyorum."

DOĞA ÜNİVERSİTESİ YOLDA

İstanbul'un hemen hemen tüm değer lokasyonlarında var olduklarını ve şu anda 7 aktif projelerinin devam ettiği dile getiren Karali, "İstanbul'da Levent, Göktürk, Küçükçekmece ve Güneşli bölgesinde projelerimiz var. Bunun dışında başka sektörlerde de varız. Otelcilik, alışveriş yönetimi, akaryakıt gibi alanlarda, yurtdışında telekominikasyon alanında varız. 2016 yılının darbe girişiminden sonra ise ülkemize olan inancımızı bir kez daha ortaya koyarak çok büyük bir yatırım yaptık. 166 okulu, 70 bin öğrencisi ve 11 bin çalışanı olan Doğa Okullarını satın aldık. Bu alan bizim için çok yeni. Fakat son derece heyecanlı ve ümitliyiz. 2018 yılı sonunda 200 okula ulaşmayı hedefliyoruz. Daha sonra ise Doğa Üniversitesi kurarak bu işi biraz daha akademik seviyede büyütmek istiyoruz. Eğitim alanında bu işi ticaret için de yapıyoruz ancak önceliğimiz ülkemize katkı sağlamak" diye konuştu.

DHA