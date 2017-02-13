Metam, Afyon'un mermer ihracatını 1 milyar dolara çıkaracak

AFYON mermerine katma değer katmak ve ihracatını artırmak amacıyla Mermercilik Eğitim, Tanıtım ve Araştırma Geliştirme Merkezi (METAM)'ni Afyon’da kurmak için harekete geçildi.

Türkiye’de mermerciliğin önemli merkezlerinden Afyon’da kurulacak Mermercilik Eğitim, Tanıtım ve Araştırma Geliştirme Merkezi (METAM) için Ege Maden İhracatçıları Birliği, Afyon Valiliği, Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar İscehisar Organize Sanayi Bölgesi ve Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi proje için güçlerini birleştirdi. Ekonomi Bakanlığı desteğiyle başlatılan 23 firmanın yer aldığı, ’İşlenmiş Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi’ adlı projeye 2016 yılında start veren Ege Maden İhracatçıları Birliği, METAM ile katma değerli ürün ihracatı projelerine yeni bir halka eklemiş oldu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, METAM’ın, Afyon’da kurulup başarıya ulaştığında Türkiye’nin diğer doğal taş üretim merkezleri Burdur, Muğla, Denizli gibi illerde de aynı modeli uygulamak istediklerini belirtti. Mevlüt Kaya, proje ile ilgili Afyon’u ziyaret sırasında Afyon Valisi Aziz Yıldırım, Zafer Kalkınma Ajansı ve Afyonkarahisar İscehisar Organize Sanayi Bölgesi yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde projeyi başarıya götürecek heyecanı gördüklerini ve bu heyecanın kendilerini METAM’ı hayata geçirme konusunda daha da motive ettiğini kaydetti.

"1 MİLYAR DOLARLIK KATKI SAĞLAMASINI AMAÇLIYORUZ"

Afyon’un 2016 yılında gerçekleştirdiği doğal taş ihracatının 170 milyon dolar olduğunu hatırlatan Kaya, "Afyon 2016 yılında toplam 291 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Doğal taş ihracatı ise 170 milyon dolar oldu ve toplam ihracattan yüzde 59 pay aldı. METAM ismini verdiğimiz Ar-Ge merkezi hayata geçtiğinde bu rakamın 4-5 kat artmasını bekliyoruz. Doğal taş sektörünün 2023 yılı için 7 milyar dolar olan ihracat hedefine Afyon’un 1 milyar dolarlık katkı sağlamasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Doğal taş sektörünün 1980 sonrasında kalifiye olmayan iş gücüyle bu başarı hikayesini yazdığına dikkati çeken Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem insan varlığımızı eğiteceğiz, hem de katma değerli ürün üreteceğiz. Asıl o zaman hem Türkiye’nin doğal taşı hak ettiği değere kavuşacak, hem de doğal taş üretim merkezlerimiz büyük şehirlere göç vermekten kurtulduğu gibi tersine göçü başlatacağız."

TOPLAM MALİYET 5 MİLYON 700 BİN

METAM, Afyonkarahisar İscehisar Organize Sanayi Bölgesi ve Ege Maden İhracatçıları Birliğinin sektörde katma değerli ürün ihracatının artırılması için hazırladığı bir proje olarak dikkat çekiyor. İki kurumun arasında imzalanacak olan işbirliği protokolü sonrasında METAM Projesi, Zafer Kalkınma Ajansına sunulacak ve yüzde 75 oranında destek alınacağı belirtildi. Projenin toplam maliyeti ise 5 milyon 700 bin TL olarak öngörülüyor. METAM Projesinde genel amacın da, ’mermer sektörünün geliştirilmesi ve katma değerli üretimin ve ihracatın artırılması’ olarak tanımlanıyor.

DHA