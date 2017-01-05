Meteoroloji, Bursa Orhaneli'nde sıcaklığı 39.6 gösterdi

Edip TEKİN/ BURSA,(DHA)– BURSA’nın Orhaneli İlçesinde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 39,6 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan sıcaklık değerlerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, meteoroloji yetkilileri, sıcaklık ölçüm istasyonunda arıza ihtimali üzerinde duruyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesine giren vatandaşlar Bursa’nın Orhaneli ilçesindeki sıcaklık değerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sitede yer alan verilere göre Türkiye’de en düşük sıcaklık değeri Orhaneli’de yaşandı. 39,6 olarak ölçülen sıcaklık değerlerinin ardından Bursa’daki Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, Orhaneli’de ölçüm yapan istasyonda arıza olabileceğini ve bunun araştırılacağını söyledi.

ARDAHAN’DA SICAKLIK -31,1

Türkiye’deki en düşük sıcaklık değeri 487 metre rakımlı Orhaneli’de -39,6 olarak ölçülürken Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 2038 metre rakımlı Ardahan’ın Göle ilçesinde en düşük sıcaklık -31,1 olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan verilere göre Türkiye’de dün itibariyle en düşük sıcaklık Bursa Orhaneli’de, ikinci olarak Ardahan Göle’de ölçüldü.

DHA