Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Gaziantep ve Kilis çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bugün beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak (21-50 mm) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, yıldırım, dolu vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

DHA