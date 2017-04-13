Meteoroloji'den Antalya için kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğu ilçelerinde bu akşam ve gece kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

'Antalya'da devam eden sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın sabah saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde (Serik, Manavgat, İbradı, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir'

DHA