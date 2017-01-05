Meteoroloji'den denizler için fırtına uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, denizlere ait meteorolojik uyarı yayımlayarak, kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Batı ve Orta Karadeniz; rüzgarın 06.01.2017 (Cuma) günü akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısı ile 07.01.2017 (Cumartesi) günü Batı ve Orta Karadeniz'in genelinde batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın; 08.01.2017 (Pazar) günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Marmara; rüzgarın 06.01.2017 (Cuma) günü güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın; 07.01.2017 (Cumartesi) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Ege; güney ve güneybatılı yönlerden esmekte olan rüzgarın 05.01.2017 (Perşembe) günü akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Rüzgarın 06.01.2017 (Cuma) günü öğle saatlerinden sonra yön değiştirerek Kuzey Ege'de kuzeydoğudan, Güney Ege'de kuzeybatıdan esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın; 08.01.2017 (Pazar) günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Akdeniz; rüzgarın 06.01.2017 (Cuma) günü öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in doğusunda güney ve güneydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, 07.01.2017 (Cumartesi) günü Batı Akdeniz'in genelinde güney ve güneybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Doğu Akdeniz'de rüzgarın 07.01.2017 (Cumartesi) günü güney ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın; 08.01.2017 (Pazar) günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

DHA