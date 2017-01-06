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Ankara Haberi: Meteoroloji'den 'ekstrem soğuk hava dalgası' uyarısı

Meteoroloji'den 'ekstrem soğuk hava dalgası' uyarısı
15:116 Ocak 2017
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Meteoroloji'den 'ekstrem soğuk hava dalgası' uyarısı
Meteoroloji'den 'ekstrem soğuk hava dalgası' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimlerinde aşırı soğuk havanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 'ekstrem soğuk hava dalgası' nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; balkanlar üzerinden gelen aşırı soğuk havayla birlikte bugün kuzeybatı kesimlerde, Cumartesi gününden itibaren Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 10-15 derece altında hava sıcaklıkları beklenmektedir. Hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

DHA

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