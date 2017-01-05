Meteoroloji'den fırtına uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Rüzgarın; Bugün ve yarın (Cuma) Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi beklenmektedir. Güney yönlerden esen rüzgarın yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de yön değiştirerek kuzeybatı (karayel) yönüne dönmesi beklenmektedir. Başta soba ve bacı gazı zehirlenmeleri olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, iç bölgelerde kar erimeleri, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

DHA