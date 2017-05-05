Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yozgat Haberi: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

12:595 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurdun batı ve iç kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: 
'Yarın yurdun batı ve iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük ve Kastamonu), Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Bursa'nın doğu ve Bilecik'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve lokal dolu yağışı şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.'

DHA

6 maddede otomobilde güvenlik felsefesi
Keşfet

6 maddede otomobilde güvenlik felsefesi

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar