Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yurdun güneybatı kesimlerinde şiddetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle ani sel ve su baskını gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yurdun batı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Pazar gece saatleri ile 18.01.2017 Çarşamba günü sabah saatleri arasında aralıklarla Muğla ve Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2); İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri, Isparta merkez ve güney ilçeleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

DHA