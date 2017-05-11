Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bugün Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde, toz taşınımı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

'Bugün (Perşembe) Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin) toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.'

DHA