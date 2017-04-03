Metin Feyzioğlu: Biz kömürlüğe inmeye 'hayır' diyoruz

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 16 Nisan'da oylanacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili, "Anayasa değişikliği paketi, Türkiye'yi kömürlüğe indirmeye yönelik. Biz kömürlüğe inmeye 'hayır' diyoruz" dedi.

Referandum çalışmaları için Gaziantep'te bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP eski milletvekili ve hukuk profesörü Süheyl Batum ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Metin Feyzioğlu, 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'hayır' çıkmasının Türkiye'nin yararına olduğunu öne sürdü. Seçimde sandık görevlilerine de uyarılarda bulunan Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Hayır' vermeyi düşünenlerin 'Nasılsa sonuç değişmeyecek' umutsuzluğuna kapılmalarını tahrik etmek amacıyla, teşvik etmek amacıyla bir SEÇSİS yolsuzluğundan sürekli söz ediliyor. SEÇSİS'in içini bilmem, garanti de verecek değilim ama vereceğim garanti şudur; Orijinal tutanağı toplayan ve onu mensup olduğu siyasi partiye götürerek güvenceye alan, seçimin milli irade ne diyorsa o şekilde sonuçlanmasını sağlayan kahramanı olur. Yani o sandık görevlileri seçimin kahramanları olur. Bütün yapacakları şey yerlerine mıhlanmış gibi oy verme anından tutanakların tutulup, çuvalların mühürlendiği ana kadar orada beklemeleri, okul görevlilerinin çuvalların başında bekleyip, YSK'ya güvenli şekilde ulaşmasını sağlamaları ve sandık görevlilerinin de görev aldıkları siyasi partiye sağlamaları. Çanakkale Savaşı'nda siperde nöbet tutan askerin görevi ne kadar milli bir görevse, o sandığın başında nöbet tutan sandık görevlisinin görevi de aynı derecede millidir. O ruhla yapılmalıdır. Bunların yapıldığı sürece kazanılacağına inanıyorum. Türkiye kazanacak. 'Evet' diyenler de kaybetmeyecek. Bu 'hayır' çıktığındaki çıkacak, bu referandumun kaybedeni yok, çünkü bir umut kazanıyoruz neyin umudunu kazanıyoruz Bugünkü Anayasa'yı iyiye doğru değiştirme umudu kazanıyoruz. Türkiye'yi göklere çıkarma umudu kazanıyoruz. Halbuki, Anayasa değişikliği paketi Türkiye'yi kömürlüğe indirmeye yönelik. Biz kömürlüğe inmeye 'hayır' diyoruz."

BATUM: CUMHURİYETİ OYLUYORUZ

Referandumun siyasi parti işi olmadığını ifade eden Süheyl Batum da şunları söyledi:

"Bana göre Cumhuriyet'i oyluyoruz. Ben hiçbir partinin 'Cumhuriyete karşı parti', 'Cumhuriyeti ortadan kaldırmak isteyen parti', 'Cumhuriyeti savunan parti' diye değerlendirileceğini düşünmediğim için bu bir Anayasa oylaması diyorum. Bu bir parti işi değil, her ne kadar parti işi olsun diye uğraşılıyorsa da parti işi değil. 150 yıllık bir geleneği kaldırıyor. Bu Anayasa, Türkiye'de Anayasa hukukunun üstüne dayandığı 3 temel ilkeyi ortadan kaldırıyor. TBMM'nin önemi, yürütmenin kanunlar çerçevesinde yürütülmesi ve demokratik siyasi hayatın partiler üzerine inşa edilmesi. Bu Anayasa parti işi olabilir mi Burada esas amaç; ülkenin bölünmesi olan küresel kuklacıların bunu 'Hadi hadi tamam Cumhurbaşkanı'nın üstünden geçirelim' demesi olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden yollardayız biz de."

Feyzioğlu ve Batum konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

DHA