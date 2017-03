Metin Feyzioğlu: Sandıktan çıkacak sonuç, Türkiye'nin zaferi olacak

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 16 Nisan'daki referardumla ilgili olarak, "16'sı akşamı sandıktan hayır çıktığında Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ilk söyleyeceği şey, ben eminim ki 'Milletin zaferidir.' Bunu söyleyeceklerdir. 16'sında sandıktan çıkacak sonuç Türkiye'nin zaferi olacaktır" dedi.

Eskişehir Barosu tarafından düzenlenen 'Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz' konulu toplantı, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya konuşmacı olarak TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP'den ihraç edilen Yusuf Halaçoğlu, CHP eski milletvekili Süheyl Batum ile Avukat Hüseyin Özbek katıldı.

HALAÇOĞLU: HEPİMİZİN SIRTINDA AĞIR YÜK VAR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen ile birlikte çok sayıda kişinin izlediği toplantıda konuşan Yusuf Halaçoğlu şunları söyledi:

"16 Nisan'da bir otomobil düşünün ki; gittiği doğru yoldan hangi yola sapacaktır, onun kararını vereceğiz. Gittiği yol çıkmaz bir yol mudur, belli değil. Bunu anlayabilmek için her şeyden önce otomobilin direksiyonunun sağlam olup olmadığına, frenin olup olmadığına, yakıtını olup olmadığına bakarız. Şimdi biz oylayacağımız anayasa aynı şekilde düşünecek olursak, anayasanın Türkiye'ye neler getireceği meselesini çok iyi tahmin etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bir karar veriyoruz, bu karar Türkiye'nin geleceğini doğrudan doğruya, yüzde yüz etkileyecek bir karar. Aslında hepimizin sırtında, omuzlarında çok ağır bir yük var."

FEYZİOĞLU: İHTİYAÇ OLAN BU ANAYASA DEĞİL

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise konuşmasındaTürk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine taşıyacak bir anayasaya ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Ama bu anayasa, bu değil. Eğer göklere çıkmak istiyorsak, yerin dibine inmeye hayır diyoruz. Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak biz milletimizi bilgilendirme görevine kanunen sahip Türkiye'deki yegane kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüyüz" diye konuştu.

Hiçbir karşılık beklemeden anayasa değişikliğini anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Feyzioğlu, "Kimse bize madalya filan takmadığı halde bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu mücadelenin hiçbir siyasi particilikle, hiçbir şahsi beklenti ile alakası yok. Ama buna rağmen her türlü tehdit ile karşı karşıyayız" dedi.

'MİLETİN ZAFERİDİR' DİYECEKLER

Metin Feyzioğlu 16 Nisan'da 'Hayır'ın kazanacağını da öne sürerek, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın da bu durum karşısında 'milletin zaferidir' diyeceklerini söyledi. Feyzioğlu şöyle konuştu:

"16 Nisan'da hayır çıkacağını görüyoruz. Yani biz, öyle avizeli salonlardan avizeli salonlara koşmuyoruz. Köy köy, kasaba kasaba gidiyoruz, esnafla oturuyoruz, kahvelerde oturuyoruz. Asıl zafer, 16 Nisan akşamı alacağımız hayır oyu değil. Bunu böyle düşünürseniz eksik ve yanlış yapmış olursunuz. 16 Nisan'ın zaferi 17 Nisan'da birbirinizin yüzüne yine bakacak gibi kalabilmemiz. Bu hayırı böyle kazanacağımız için başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her zaman sandıkla gelmiş olmanın onurunu ve vazgeçilmezliğini ifade eden siyasi iktidar 16'sında çıkacak olan 'Hayır'ı mutsuzlukla değil, öfkeyle değil, milletin bir zaferi olduğu için gururla karşılayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı her seferinde sandıkla gelmiştir, sandığın erdemini herkese anlatmayı vazife bilmiştir. 16'sı akşamı sandıktan 'Hayır' çıktığında, sandıktan hayırı çıkartan sizler kimsenin gönlünü kırmadan, herkesi kucaklayarak çıkarttığınız için Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın iktidar partisinin, tüm siyasi partilerin sandıkların sonuca ilan edilir edilmez ilk söyleyeceği şey ben eminim ki, 'Milletin zaferidir.' Bunu söyleyeceklerdir. 16'sında sandıktan çıkacak sonuç Türkiye'nin zaferi olacaktır. Bu olay, Türk devletinin, Türk devlet geleneğine devam edip etmeyeceğine karar verdiğimizdir olay. Kabile olup dağılıp gidecek miyiz, yoksa bin yıllardan süzülmüş Türkiye Cumhuriyeti olarak yarınlara daha bir umutla, daha özgür yelken mi açacağız. İşte olay bu."

DHA