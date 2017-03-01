Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı (TBB)Metin Feyzioğlu, 18 maddelik Anayasa değişiklik paketini hazırlayanların, yazdıkları maddeleri bilmediklerini ileri sürdü. Feyzioğlu, ''Bu Anayasa değişikliğinin imza sahiplerini bile suçlamıyorum. Yazdıklarını bilmiyorlar. Çünkü kendileri yazmadılar. Benim onları sorumlu tuttuğum yok. Kendi yazmadıkları, kendi bilmedikleri bir şeyden kimseyi sorumlu tutamam" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Konya'da Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği ve Eğitim- İş Sendikası tarafından bir otelde düzenlenen 'Başkanlık Sistemi' konulu programa katıldı.

'HER TOPLANTIMIZA SUÇ İŞLERLER Mİ DİYE KAMERALAR GELİYOR'

TBB Başkanı Feyzioğlu, hiçbir makam ve mevkide gözünün olmadığını belirterek, '''Hayır' diyoruz diye, bize hiç kimse Varlık Fonu yönetim kurulu üyeliği vermez. Tam aksine, her toplantımıza acaba suç işlerler mi diye kameralar geliyor. Elektrikler kesiliyor. Yolumuza bir engel çıkarılıyor. Biz yollara düştüysek askerimiz, polisimiz şehit olmasın diye düştük. Biz yollara düştüysek, bu vatanın evlatları şahsi hırslar uğruna aldatıldık diyenler yüzünden sürekli heba olmasın diye düştük. Bizim mücadelemiz, Türkiye'nin tapusunu vermemek içindir. Bu tapu verilmeyecektir. Cübbe ve sarık ile alim olunmaz, alimlik insanın zatında bulunur" diye konuştu.

'DÖRDÜNCÜ KEZ ALDATILMAYA BU MİLLET HAYIR DİYECEK'

Anayasa değişikliğinde imzası olanların maddeleri kendilerinin hazırlamadığını ileri süren Feyzioğlu, şöyle konuştu:

" 'Evet' diyen de bizden, 'Hayır' diyen de bizden. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da 'Hayır' çıktığında 17 Nisan'da biz 'Hayır' diyenler, 'Evet' diyenleri hain mi ilan edeceğiz, olur mu öyle şey Bu anayasa değişikliğinin imza sahiplerini de ben suçlamıyorum. Yazdıklarını bilmiyorlar. Çünkü kendileri yazmadılar. Ben bunları sorumlu tutmuyorum, kendi yazmadıkları, anlamadıkları anayasa değişikliğinin hangi tuzakları, hangi mayınları bu devletin altına yerleştirdiklerini bilmeden bu işe kalkışmaları. Yeter artık. Defalarca aldatıldınız. Bu aldatılmalarınız millete pahalıya mal oldu. Bu millet sizin aldatılmalarınıza alıştı. Ama dördüncü kez aldatılmaya bu millet 'Hayır' diyecek"

HALAÇOĞLU: KENDİ KAZDIKLARI KUYUYA DÜŞECEKLER

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ise, 16 Nİsan'da 'Hayır' çıkacak diye ödlerinin koptuğunu belirterek, "Bunlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hayır çıkacak diye ödleri patlıyor. Çıkacak inşallah. Kendi kazdıkları kuyuya düşecekler. Aslında bu anayasa projesi uluslararası bir projedir. Toplum birbirini adeta düşman gibi görüyor. 'Hayır' diyenleri teröristle aynı anlama getiriyorlar. 'Hayır' diyen ya da 'Evet' diyen birbirimizi kesmemiz mi, öldürmemiz mi gerekiyor Evet çıkarsa bizi katledecekler mi Nasıl oluyor da toplumu birbirine düşman ediyorlar. Siz insanları nasıl terörist ilan edersiniz Ben 'Hayır' dediğim için terörist miyim Ben 'Hayır' diyorum, çünkü parlamenter hukuk sistemini savunuyorum" dedi.

KÜRDİSTAN BAYRAĞI

Irak Kürdistan Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin ziyareti sırasında asılan Kürdistan bayrağına da tepki gösteren Halaçoğlu, "Tutarsınız, Barzani'nin paçavrasını bayrak diye asarsınız. Onun oraya asılması demek, resmen ilan edilmesi demek. O devleti tanımak demektir. İkincisi, yarın Irak devleti de PKK'nın paçavrasını göndere dikerse napacaksınız" dedi.

DHA