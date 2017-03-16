Metris Cezaevi'ndeki film senaryolarını aratmayan firar



Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) 72,5 yıl hapis cezası alan ağabeyinin kaçmasına yardımcı olan Ersin Icıl, 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak. Cezaevi 2. müdürü ve 3 infaz koruma memuru da hakim karşısına çıkacak. 22 Aralık 2016'da firar eden Yasin Icıl ise hala kayıp.

Çifte cinayetten ve 3 kişiyi de kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılandığı davada 72,5 yıl hapis cezasına çarptırılan 20 yaşındaki Yasin Icıl'ın yaklaşık 3 ay önce Metris Cezaevi'nden firar etmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Yasin Icıl ve kardeşi Ersin Icıl'ın ile cezaevi 2. müdürü ve 3 infaz koruma memuru hakkında dava açtı. Hakkında yakalama kararı bulunan Yasin Icıl ise hala her yerde aranıyor.

İDDİANAMEDE OLAY GÜNÜ ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Metris 1. No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde A 13 koğuşunda tutuklu bulunan Yasin Icıl ve Ersin Icıl kardeşler 22 Aralık 2016 günü beraberce yargılandıkları Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Yasin Icıl 72,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kardeş Ersin Icıl hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildi.

TAHLİYE HAZIRLIĞI YAPTI

Cezaevine dönen kardeşler Yasin Icıl'ın beraat ettiğini, Ersin Icıl'ın ise ceza aldığını koğuş da diğer mahkumlara söyleyerek, inandırdı. Yasin Icıl duruşmaya sakallı gitmesine rağmen, dışarıda 'Hısımlarım' var diyerek sakal tıraşı oldu, tahliyeye hazırlandı.

TAHLİYECİ GELSİN DENİLİNCE YASİN ICIL ÇIKTI

Olay günü İnfaz koruma memuru gelerek, 'Tahliyeci gelsin' dedi. Yasin Icıl, Ersin Icıl yerine görevli memur ile gitti. Kardeşi Ersin Icıl'ın cezaevi kimlik kartını da alan Yasin Icıl, kardeşi ile ilgili sorulara doğru cevap vererek, kardeşi ile olan benzerliğini de kullanarak, tahliye olarak firar etti.

İNTİHAR EDERİM DEYİNCE KABUL ETTİM

Ersin Icıl şüpheli olarak alınan ifadesinde Kağıthane'de Erkan ve Celal Bayat'ın öldürülmesi ile ilgili tutuklandıklarını, o dönem reşit olmadığı için önce Maltepe Cezaevi'ne konulduğunu, reşit olunca da Metris Cezaevi'ne gönderildiğini söyledi. Ersin Icıl, “Metris'te ağabeyim ile aynı koğuşta kalıyorduk. Ağabeyim, ceza aldı. Nezarethanede ağabeyim bana 'Cezaevine gittiğimizde ceza aldım, ağabeyim de beraat etti' dememi istedi. Ben de böyle bir şey yapamayacağımı söyledim. Ağabeyim 'İntihar ederim" deyince ben de kabul ettim. Ağabeyim sakal tıraşı oldu. Kimlik kartımı aldı. Ağabeyimle ben birbirimize çok benziyorduk. Yüz, kulak, burun yapımız birbirine benziyordu. Ertesi gün ağabeyimin kaçtığını yetkililere söyledim. Ancak ben ağabeyimin kaçışı ile ilgili herhangi bir plan yapmadım" diye ifade verdi.

TUTUKLUNUN KAÇMASI SUÇUNU İŞLEDİĞİ BELİRTİLDİ

Yasin Icıl hakkında tahliye kararı bulunmamasına rağmen kardeşi yerine geçerek cezaevinden firar etmesi ile “hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçunu işlediği belirtilen iddianamede, Ersin Icıl'ın cezaevi kimliğini kullanarak ve Ersin Icıl'ın kimlik bilgilerini de firara yol açan tahliye sırasında kullanması ile de “Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçunu işlediği ifade edildi. Yasin Icıl'ın “Hükümlü ve tutuklunun kaçması" ve “Başkanalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" suçundan 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

CEZAEVİNDEN KAÇMASINA İMKAN SAĞLADIĞI İDDİA EDİLDİ

İddianamede, Şüpheli Ersin Icıl'ın ağabeyi Yasin Icıl'ın kendi yerine geçmesine yardımcı olarak ve müsade ederek cezaevinden kaçmasına imkan sağlaması ile kaçmaya imkan sağlama suçunu işlediği kaydedilerek, yine Ersin Icıl'ın ağabeyi Yasin Icıl'a cezaevi kimlik kartını vererek “başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması" suçuna yardım suçunu işlediği iddia edildi. Ersin Icıl'ın “Kaçmaya imkan sağlama" ve “Başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması suçuna yardım etme" suçundan 2 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

4 MEMURA DAVA AÇILDI

Metris Cezaevi'nde yaşanan firar olayına ilişkin cezaevi ikinci müdürü ve 3 infaz koruma memuru hakkında da dava açıldı. İddianamede şüpheli G. K.'nın hatalı tahliyeye konu işlem günü olan 22 Aralık 2016 günü saat 08.00-20.00 saatleri arasında Nöbetçi 2. Müdür olarak görev yaptığı anlatıldı. Şüpheli G.K.'nın gerek yanlış tahliye edilen Yasin Icıl ile ilgili fiziki ve eşkal kontrolü ve kimlik bilgisi kontrolü işlemlerine katılmayarak bizzati tahliye işlemlerine ilişkin görevi bulunmasına rağmen gözetim, denetim, kontrol ile UYAP kontrol ve karşılaştırmaları ile ilgili yükümlülüklerini ihmal ettiği belirtildi. G.K.'nın hatalı tahliye sonucu doğuran görevi ihmali ile 'Görevi kötüye kullanmak' suçunu işlediği öne sürüldü.

BİR YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Yine Şüpheli Metris 1. No'lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki infaz koruma baş memuru olarak görev yapan R. A. İle cezaevinde infaz koruma memuru olan D.D. ve H. Y.'nin tahliyeye ilişkin gerekli kontrolleri yapmadıkları gerekçesiyle haklarında 'Görevi kötüye kullanma' suçunu işlediği öne sürüldü. 4 memurun 'Görevi kötüye kullanama' suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar ayrı ayrı hapisleri istendi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan 16 infaz koruma memuru hakkında da takipsizlik kararı verildi.



DHA