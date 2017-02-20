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Kütahya Haberi: Metruk binada yangın

Metruk binada yangın
00:0720 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Metruk binada yangın
Metruk binada yangın

KÜTAHYA'da 3 katlı kullanılmayan boş olan ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay Akşam Saatlerinde Saray Mahallesi Firaki Sokak'ta meydana geldi. Uzun süredir boş olan 3 katlı binada yangın çıktı. Alevlerin binayı sardığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Semt sakinleri, binaya zaman zaman madde bağımlısı kişilerin girdiğini, yangının da bu kişiler tarafından çıkarılmış olabileceğini söyledi,

 

DHA

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