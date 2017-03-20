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Bursa Haberi: Mezarlıkta 5 aylık cenin bulundu

Mezarlıkta 5 aylık cenin bulundu
16:5220 Mart 2017
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Mezarlıkta 5 aylık cenin bulundu
Mezarlıkta 5 aylık cenin bulundu

 BURSA’nın Kestel İlçesi'nde mezarlıkta bulunan ve 5 aylık olduğu sanılan cenin ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.  
Kestel'de dün babasının kabrini ziyarete giden bir kişi mezarlığın hemen yanında toprağa gömülü olan bezi çıkartınca içersinde erkek cenini olduğunu gördü. Haber verilmesi sonucu mezarlığa gelen gelen polis ekipleri cenini savcının talimatı ile Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırırken mezarlık görevlileri ile görüşen, polis Suriyeli bir aileden şüpheleniyor.  Soruşturma sürdürülüyor. 
 

DHA

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